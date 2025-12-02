Holiday Happenings

Visit Social Events on page 10 for more information.
SunBird Singers and Ringers Holiday Concert—Ring Out, Sing Out!
Wednesday and Thursday, Dec. 3 and 4, Ballroom, 7 p.m.
TAD Management Presents An Inspired Christmas, Starring the Cast of December ‘63
Tuesday, Dec. 9, Ballroom, 7 p.m.
Holiday Brunch Featuring Music by Victoria Fairclough
Sunday, Dec. 14, Horizon Room, 10 a.m. to 1 p.m.
Christmas Sing-Along
Thursday, Dec. 18, Ballroom, 7 p.m.
10th Annual Holiday Golf Cart Parade, Sponsored by SunBird Irish Club
Saturday, Dec. 20, Waterview Drive, 5:30 p.m.
Brunch with Santa
Sunday, Dec. 21, Horizon Room, 10 a.m. to 1 p.m.
Christmas Eve Candlelight Service
Wednesday, Dec. 24, Community Church of SunBird, Doors open 5:45 p.m., Service begins 6:30 p.m.